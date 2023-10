Appalti pubblici, esperti a confronto sul nuovo codice

Auditorium dell’Università gremito per il convegno di studi e applicazione pratica "Il nuovo codice dei contratti pubblici" organizzato dall’ateneo, attraverso il dipartimento di Giurisprudenza su impulso della Prefettura in collaborazione con l’Ordine degli avvocati. Quasi 150 sono state le iscrizioni, in prevalenza dirigenti e funzionari pubblici che operano sull’intero territorio della regione, per un appuntamento di approfondimento ritenuto di fondamentale importanza per comprendere meglio le finalità e i meccanismi del nuovo Codice. "Nato con l’intento di snellire le pratiche per l’assegnazione dei lavori – ha sottolineato in apertura il rettore John McCourt – rappresenta un’autentica novità nel settore che da tempo aspettava norme più semplici per evitare lungaggini e perdite di tempo".