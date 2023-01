"Appalti pubblici, piccole imprese penalizzate"

"Solo il 17% degli appalti pubblici è potenzialmente accessibile alle piccole imprese che, messe insieme, riescono alla fine ad aggiudicarsi meno del 5% del valore complessivo del mercato". Così Massimiliano Moriconi direttore della Cna di Macerata, commenta i risultati emersi dall’Osservatorio burocrazia dell’Ente che ha presentato un’indagine nazionale davanti al ministro Matteo Salvini. "Teniamo conto che su un totale di poco meno di cinque milioni e mezzo di imprese in Italia, il 95% è composto da piccole, piccolissime e micro imprese – aggiunge Moriconi – percentuale che sale al 99% se consideriamo anche le medie". La Cna, quindi, in prima linea nella lotta alla semplificazione: "Nei nostri uffici della provincia di Macerata cerchiamo ogni giorno di aiutare artigiani ed imprese a districarsi nella giungla burocratica. Grazie a un team di professionisti interni e con la collaborazione degli esperti del confidi Uni.Co., negli ultimi 3 anni siamo riusciti a far accedere a contributi pubblici più di 3mila imprese maceratesi". Quella contro la mala burocrazia, secondo il direttore Cna, è una lotta resa sempre più difficile da una legislazione che sembra andare verso la complessità delle pratiche. "Cito solo qualche dato. In Italia ci sono 36.000 stazioni appaltanti che si comportato tutte in modo diverso l’una dall’altra. Solo il 18% degli appalti pubblici è suddiviso in lotti. Infine, il dato più sconcertante, i bandi pubblici hanno una media di 150 allegati. Per una piccola impresa, per la quale è impossibile potersi permettere in organico un team di esperti dedicato ai bandi, tutto questo significa essere esclusa a priori dalle maggiori opportunità offerte dal settore pubblico", conclude Moriconi.