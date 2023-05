Apparizioni della Madonna e i santuari: immagini ricche di devozione

di Diego Pierluigi

Taglio del nastro per la mostra internazionale "Gli appelli della Madonna nel mondo – Apparizioni e santuari mariani nel mondo" che sarà visitabile nella chiesa di Sant’Agostino fino al 2 luglio, con aperture sabato e domenica (dalle ore 16 alle 20, in più tutte le sere durante le festività patronali). Le visite saranno su prenotazione nei mesi estivi, per poi tornare all’orario originale nel periodo mariano in quanto l’allestimento rimarrà sino al 30 ottobre. Ospite all’inaugurazione monsignor Giancarlo Vecerrica, vescovo emerito di Fabriano-Matelica, e storico fondatore del pellegrinaggio Macerata-Loreto, perché proprio di un cammino tratta l’esposizione, nata da un’idea del beato Carlo Acutis, vissuto soli 16 anni, ma che tramite la sua opera è riuscito, con immagini documentate, a creare una mostra sui principali miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa, avvenuti nei secoli. Sono, infatti, 28 i pannelli sulle apparizioni della Vergine Maria nel mondo, più altri 6 dedicati al Rosario, esposti nella attigua cappella degli Artisti. Una ricchezza frutto del lavoro delle confraternite Santissimo Sacramento, Morte e Preghiera e Madonna di Guadalupe, promotrici dell’iniziativa insieme alla parrocchia dei Santi Pietro, Paolo e Donato, di Maurizio Spernanzoni, presidente dell’associazione culturale "L’Olmo", con il patrocinio del Comune di Corridonia. "Oltre al cuore della mostra - ha affermato il priore della Confraternita del Santissimo Sacramento, Pieraldo Michetti - vogliamo ritrovare le nostre radici di comunità, con la mappatura delle edicole mariane sul territorio, perciò invitiamo i cittadini ad inviarci delle foto". "Sono iniziative che vanno a vantaggio della comunità e occasioni per approfondire la nostra fede – ha spiegato il parroco don Fabio Moretti –. Pensiamo che questo evento si potrà concludere con un altro appuntamento altrettanto importante, ossia il ritorno a Corridonia del simulacro della Madonna del Pianto, protettrice della diocesi di Fermo, dopo oltre 70 anni, tra settembre e ottobre". Per informazioni sulla mostra e anche per prenotazioni di visite di gruppi contattare i numeri 345.6673612 o 340.7623512.