Appartamenti dagli anziani soli ai fragili. I cittadini alzano la voce: "Spiegate il perché"

Continua a tenere banco il cambio di destinazione d’uso dei mini-appartamenti della Fondazione Marinozzi-Olivieri, a Pollenza. Il suo statuto prevedeva che fossero destinati ad anziani autosufficienti soli. Ma ora il nuovo presidente della Fondazione, il nuovo parroco don Ignazio Shantappa Konganawor, ha votato - assieme al delegato della Diocesi, a un sacerdote di Pollenza e al rappresentante di maggioranza del Comune - a favore di una convenzione che cede l’uso di alcuni locali dell’ex asilo Marinozzi per un progetto dell’Ats 15, composto da vari Comuni con capofila Pollenza e finanziato dal Pnrr, che prevede di ospitare in una parte di quegli appartamenti persone in condizioni di fragilità sociale. Una scelta che ha lasciato perplessi molti abitanti, che chiedono di fare chiarezza.

"Questo provvedimento cancella di fatto il progetto del precedente cda della Fondazione Marinozzi, presieduto da don Roberto Angelucci – afferma Alvaro Valentini, un cittadino –. Viene da chiedersi quali vantaggi tragga Pollenza da questo cambio di destinazione. È vero che beneficia dei fondi del Pnrr, ma nel contempo priva cittadini anziani e soli di poter usufruire degli appartamentini. Inoltre non si conoscono quali siano le categorie di persone in condizioni di fragilità sociale provenienti dai territori di altri Comuni". La struttura si trova in centro, davanti alla scuola elementare. "Sarebbe opportuno pertanto che l’amministrazione comunale chiarisse gli aspetti di questa operazione – prosegue – che al momento sta suscitando dubbi, oltre alla nomina del nuovo parroco venuto da lontano e subito "imbrigliato" in una votazione calata dall’alto. Cosa può dire al riguardo il vescovo Nazzareno Marconi?".

Il decadere di don Roberto Angelucci - dopo 55 anni - dall’ufficio di parroco e di conseguenza anche da presidente della Fondazione, ha fatto pensare. Se è vero infatti che già dal 31 maggio il vescovo aveva annunciato don Ignazio come nuovo parroco di Pollenza e Casette Verdini (giustificando la decadenza di don Roberto perché ha superato i 75 anni), è vero anche che il decreto di nomina è stato fatto quando questi era ancora in India, un mese prima del suo arrivo e "poco dopo il rifiuto di don Roberto, ancora presidente, di firmare la convenzione", affermano i cittadini. "Don Ignazio è venuto apposta per la votazione ed è ripartito. Come se ci fosse un’urgenza a firmare per chissà quale scadenza", dice un altro. Nel frattempo don Roberto è diventato collaboratore dell’unità pastorale. Il nuovo parroco dovrebbe insediarsi a breve.

"Con questo atto avvenuto in modo alquanto affrettato e discutibile, il nuovo cda della Fondazione vanifica l’operato del cda guidato da don Roberto, che aveva messo l’anima in questo progetto. Non è giusto", aggiungono alcuni residenti. Don Roberto continua a lottare. Nel frattempo ha inviato una lettera a tutti i parrocchiani in cui spiega la situazione e scrive a chiare lettere: "La Fondazione non è né del Comune né della Diocesi". Il Gruppo Caritas parrocchia S. Andrea Apostolo di Pollenza chiederà al nuovo parroco di organizzare un’assemblea pubblica sulla vicenda.

Lucia Gentili