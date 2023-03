Appartamenti inagibili: i lavori entrano nel vivo

Il fronte della ricostruzione post sisma è in una nuova fase. L’Erap di Macerata, dopo la complessa e delicata attività per la realizzazione delle Sae, è ora concentrato sulla riparazionericostruzione del proprio patrimonio, gravemente danneggiato dal sisma. Sono duecento, infatti, gli alloggi popolari di cui è stato disposto lo sgombero, i cui nuclei familiari sono stati costretti a individuare sistemazioni alternative mediante il Cas. Sono in corso di esecuzione, i lavori dei seguenti interventi: Belforte sei alloggi in via Cavour, per un importo di 372.506 euro; Sarnano, nove alloggi in via Aldo Moro 22, per un importo di 580mila euro, Tolentino, sei alloggi in via don Minzoni, per un importo di 505mila euro. Il completamento degli interventi, previsto entro il 2023, consentirà il rientro negli stabili di 21 famiglie sgomberate e attualmente in sistemazione provvisoria. Sono poi pronti i progetti esecutivi per i lavori riguardanti gli stabili di via dell’Acquedotto 70 (sei alloggiper un importo di 388.036 euro), via Tagliamento 82 (sei alloggi per un importo di 588.76 euro) e via Pavese 6466 (per un importo di 3 milioni e 30mila euro) a Macerata; via Zampa 27 (sei alloggi per un importo di 643.510 euro) a San Severino; via Marconi (quattro alloggi per un importo di 387.652) euro a Pieve Torina; via Nenni 1 (24 alloggi per un importo di 2 milioni e 630mila euro) a Tolentino (le procedure di gara per l’affidamento dei lavori saranno avviate entro il 2023). Sono inoltre in corso elaborazione i progetti esecutivi degli interventi per 13 alloggi in via Orazi 10 a Camerino (1,4 milioni di euro), sei in via Sant’Esuperanzio a Cingoli (504mila euro), nove in via Martiri della Libertà (523mila euro) e undici in via Foscolo 10B (314mila euro) a Macerata; sei alloggi in via Michelangelo a Matelica (455mila euro). Sono pronti i progetti esecutivi per sei alloggi in via Umberto I 63 a Fiastra (1,4 milioni di euro) e dodici in via Puccitelli 16-18 a San Severino (3 milioni). Sono in fase di redazione i progetti per gli interventi su quattro alloggi in via Pace a Macerata (912mila euro) e per nove in via Dalla Chiesa a Pieve Torina (1,8 milioni).

f. v.