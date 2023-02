"Appartamenti per gli sfollati in subaffitto"

di Lucia Gentili

Dalle segnalazioni di subaffitti di appartamenti e posti letto, al nodo dei trasporti e dell’asfalto da sistemare, passando per il mancato pagamento delle spese condominiali. In conferenza, il primo cittadino Mauro Sclavi, gli assessori Flavia Giombetti e Elena Lucaroni (presenti anche David Pela e Francesca D’Arienzo dello staff del sindaco) hanno fatto il punto della situazione di Borgo Rancia, l’edificio in contrada Rancia con 46 appartamenti dove alloggiano i terremotati. "Dopo l’assemblea di condominio di sabato – spiega l’assessore Giombetti – abbiamo scoperto aspetti che ci hanno destabilizzato. Non c’era nulla di scritto a livello amministrativo sull’incarico del precedente amministratore di condominio, che era stato eletto dagli assegnatari degli alloggi, quando invece è la proprietà (il Comune) a dover indicare e dare mandato all’amministratore. Idem per il bilancio, approvato dagli assegnatari e non dalla proprietà. Intanto abbiamo individuato un nuovo amministratore, considerando che comunque il precedente era dimissionario. Il nuovo è un avvocato, ed è stata amministratrice dell’Hotel House di Porto Recanati. Il compenso sarà minore rispetto a chi c’era prima". Non è stato ancora ufficializzato, ma va da sé che si tratta dell’avvocato Ilaria Soricetti. "Inoltre emerge una situazione debitoria di circa 9.500 euro – prosegue – dovuta al mancato pagamento di diversi assegnatari delle spese condominiali. Il Comune è già stato costretto ad intervenire, anticipando la propria quota parte, per scongiurare il distacco delle utenze. La retta purtroppo è alta, trattandosi di un impianto centralizzato, ma ci ingegneremo con i gestori per cercare di far abbassare la retta". Poi c’è la questione sicurezza. "Vogliamo garantire migliori condizioni a chi ci vive – dice il sindaco –, ed evitare un altro Hotel House. In estate ci sono arrivate segnalazioni di subaffitti. Siamo in stretto contatto con la questura. In un’ottica di prevenzione, se necessario, stiamo valutando di prevedere un sistema di controllo e vigilanza come ai container. Questo a tutela degli stessi residenti di Borgo Rancia. Ed è sempre per loro che ci stiamo attivando per i trasporti, affinché le persone (in particolare gli anziani e chi è senza patente) possano venire in centro". Per ora la linea è solo per il trasporto scolastico. "Dovremo mettere anche mano al verde", conclude Giombetti. Tra le criticità, scarsa pulizia delle parti comuni, con cicche di sigarette, immondizia e, di conseguenza, presenza di ratti.