Appartamenti per i terremotati, 3 milioni in più Nuovo stanziamento della Protezione civile

"Siamo riusciti ad ottenere dal dipartimento di Protezione civile nazionale circa 3 milioni di euro in più per gli appartamenti destinati ai terremotati. Una bella vittoria: ci aiuterà a procedere nella realizzazione degli alloggi, che altrimenti sarebbe rimasta ’sospesa’". A parlare è l’assessore comunale di Tolentino alla ricostruzione Flavia Giombetti, che spiega da cosa arriva questo nuovo stanziamento.

"L’ordinanza 510 del 2018 firmata dalla Protezione civile – afferma – aveva concesso alla precedente amministrazione 20 milioni 580mila euro per costruire gli appartamenti al posto delle Sae. Se non fosse che tale cifra era al netto dell’Iva (Imposta sul valore aggiunto, ndr). Da quando ci siamo insediati, ovvero dalla scorsa estate, abbiamo deciso di affrontare questa problematica; abbiamo avuto una serie di interlocuzioni con il dipartimento di Protezione civile nazionale cercando di fargli capire, conti alla mano, che era necessario recuperare i soldi dell’iva. Anche perché erano necessari per andare avanti nella costruzione degli alloggi rimasti, essendo già avviati a rendicontazione i 20 milioni e 580mila euro nei vari stralci di avanzamento lavori. Il rischio era che parte degli interventi restassero "impiccati". La Protezione civile nazionale ha compreso la situazione e, con decreto, ha stanziato questi ulteriori 3 milioni, che ci permettono di espletare i lavori della 510. Una bella soddisfazione. Abbiamo portato a casa un risultato che la passata amministrazione in quattro anni non era riuscita a raggiungere. Un grande gioco di squadra, grazie agli uffici comunali, in una sorta di staffetta". Intanto la prossima settimana, ovvero tra qualche giorno, saranno contattate le famiglie assegnatarie degli otto appartamenti di contrada Pace. "Gli altri 24 alloggi della stessa contrada sono in fase di collaudo – conclude l’assessore alla ricostruzione di Tolentino, Giombetti – e dovrebbero essere consegnati tra una ventina di giorni". Il cantiere più indietro resta quello di piazzale Battaglia, mentre gli altri cittadini procedono più spediti.

Lucia Gentili