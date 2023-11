Appartamento messo a disposizione delle vittime e dei figli

Un parco, una panchina rossa in cui a destra è seduta rannicchiata sulle gambe come chiusa nel suo dolore, una donna, mentre, a sinistra, una giovane donna dipinge la panchina di verde in segno di speranza per il futuro. Questa l’immagine (bozzetto a cura di Tiziana Trinca) che Poste Italiane ha voluto stampare nel francobollo, appartenente alla serie tematica "Il senso civico" dedicato a "Panchine Rosse, la violenza di genere – il femminicidio" che verrà emesso oggi in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Prosegue, inoltre, il progetto "Autonomia abitativa donne vittime di violenza", realizzato in collaborazione con associazioni del terzo settore e Centri antiviolenza: dieci alloggi del patrimonio immobiliare di Poste Italiane sono stati destinati in comodato d’uso gratuito alle donne, spesso con figli minori, che si trovano in condizione di particolare disagio economico. Tra gli alloggi interessati anche quello di Macerata, come racconta l’avvocato Roberta Montenovo presidente dell’Associazione Donne e giustizia. "Il fenomeno della violenza contro le donne non accenna a diminuire e sono tanti, troppi i femminicidi dietro ai quali vi è spesso un vissuto di violenza, un uomo maltrattante - spiega -. Il numero delle donne che si rivolgono ai Centri antiviolenza è in aumento e quello di Donne e giustizia-Cav della provincia di Ancona in collaborazione con Macerata non fa eccezione. È quindi importante e necessario portare avanti la nostra azione di accoglienza e supporto alle donne vittime di violenza anche con il prezioso aiuto di partner come Poste Italiane, che nel progetto nazionale realizzato con la rete dei centri D.i.Re. ci ha messo a disposizione un alloggio da destinare alle donne nel delicato e fondamentale momento dell’affrancamento dalla violenza e dell’autonomia personale".