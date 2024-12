Appassionata 2024, arriva il gran finale con la Fisorchestra

Venerdì alle 21, al teatro Lauro Rossi, "Appassionata" chiude la programmazione annuale con il Concerto di Natale. Protagonista sarà la Fisorchestra Marchigiana, ensemble di fisarmoniche noto per la sua versatilità e l’ampio repertorio che spazia dalla musica classica al pop, includendo celebri colonne sonore. In programma l’esecuzione di brani di compositori come Strauss, Rossini, Shostakovich e Piazzolla, oltre a colonne sonore di autori quali Morricone e Piovani. Non mancheranno le tradizionali musiche natalizie.

Fondata nel 2004, la Fisorchestra Marchigiana è composta da musicisti marchigiani con l’obiettivo di valorizzare la fisarmonica. Con questo concerto "Appassionata" dà appuntamento al nuovo anno: si partirà il 16 gennaio con il pianista Francesco Libetta nel concerto "Lighting Bosso", un progetto che rende omaggio al compositore Ezio Bosso, scomparso nel 2020, attraverso un dialogo musicale tra le sue opere e quelle di grandi compositori del passato come Bach, Chopin, Haendel, Glass e Rachmaninov.

I biglietti per il Concerto di Natale, (prezzi da 5 a 15 euro) sono in vendita alla biglietteria dei teatri in piazza Mazzini negli orari di apertura e al teatro Lauro Rossi da un’ora prima del concerto.