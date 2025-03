Appassionati di funghi danno vita a MycoFlora Aps

Tanto entusiasmo per un nuovo progetto presentato sabato a Camerino. L’associazione MycoFlora Aps ha iniziato le sue attività con un’inaugurazione parecchio partecipata nella struttura "Quartiere delle associazioni". Un’idea nata per caso che ha portato un gruppo di giovani a creare questa associazione micologica e botanica in un territorio con una grandissima tradizione di "fungaroli". Il direttivo è composto dal presidente Simone Mogliani, il vice presidente Michele Serafini (entrambi micologi), il segretario Riccardo Pennesi (botanico), il tesoriere Riccardo Rossetti, e i consiglieri Tommaso Bruzzechesse, Marco Titini e Gianfranco Borgani; di comuni diversi dell’entroterra montano. "Un gruppo per appassionati e gente interessata alla raccolta dei funghi, essendo una tradizione del territorio, ma dove manca un po’ un riferimento per chi vuole imparare. – spiega il presidente Mogliani –. Gli obiettivi principali dell’associazione sono la sensibilizzazione pubblica e la promozione micologica e botanica. Poi vorremmo fare anche attività di ricerca scientifica e promozione di pratiche sostenibili. Chiaro però che l’obiettivo principale rimane quello: la raccolta di funghi e altri prodotti della terra, facendolo insieme e con momenti conviviali. Nei prossimi mesi attiveremo la prima edizione del corso propedeutico all’esame per la raccolta dei funghi, il cui superamento è obbligatorio per andare effettivamente a coglierli". Il primo evento sarà il 3 aprile, sulle erbe spontanee con Paolo Tartagni, agronomo e micologo, poi il 21 aprile un’escursione al Bosco di Manfrica con ritrovo al rifugio. Il vice presidente Serafini ha parlato di un evento in autunno che raduni tutte le associazioni micologiche delle Marche. Marco Belardinelli