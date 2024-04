Appausi per ’Intorno al vuoto’, riflessioni dal palco sull’Alzheimer

Grande successo per le prime cinque date di "Intorno al vuoto", spettacolo dell’attrice Paola Giorgi dedicato al tema all’Alzheimer. Accolta con grande apprezzamento da parte del pubblico marchigiano, la pièce ha permesso una sua profonda partecipazione emotiva legando spettatori in sala e attori sul palco. "È stato davvero toccante – commenta Paola Giorgi –, una sensazione che anche noi attori abbiamo provato in scena. Questo primo slot di rappresentazioni ha colto il segno e sono felice sia accaduto nella mia regione, tradizionalmente legata al teatro". Dopo il debutto a Matelica lo scorso 23 marzo, lo spettacolo - patrocinato da Inrca e sostenuto finanziariamente anche dalla Regione e dall’Assemblea legislativa delle Marche – ha toccato con altre quattro date le città di Treia, Sassoferrato, Ascoli Piceno e Senigallia, concludendo la stagione domenica 7 aprile. Prodotta da Bottega Teatro Marche, compagnia indipendente under 36 guidata da Agnese Paolucci e di cui Paola Giorgi è direttore artistico, la rappresentazione vanta una co-produzione con Tieffe Teatro di Milano ed ha già calendarizzato altre date, tra cui Roma e Milano.

Martina Di Marco