Appelli e apparizioni della Madonna Mostra nella chiesa di Sant’Agostino

CORRIDONIA

Sarà inaugurata oggi (ore 16.30) alla chiesa di Sant’Agostino la mostra internazionale "Gli appelli della Madonna – Apparizioni e santuari mariani nel Mondo", visitabile fino al 2 luglio con aperture sabato e domenica (dalle 16 alle 20). Per l’occasione interverrà il vescovo emerito di Fabriano-Matelica, monsignor Giancarlo Vecerrica, ideatore del Pellegrinaggio Macerata-Loreto. Con gli organizzatori dell’evento, ovvero la parrocchia dei santi Pietro, Paolo e Donato, l’associazione culturale "L’Olmo" di Maurizio Spernanzoni e le tre Confraternite di Corridonia, svelerà un’esposizione rivolta alle apparizioni della Vergine Maria nel mondo, nata dall’amore che il giovane beato Carlo Acutis, dichiarato venerabile da papa Francesco nel 2018, nutriva per la Madonna e per il Rosario. Un vero e proprio "giro del mondo" attraverso immagini e ricerche realizzate da Acutis, sui principali miracoli eucaristici documentati e riconosciuti dalla Chiesa, verificatisi nei secoli. "Questa mostra è anche testimonianza della fede nel nostro territorio – ha esordito il sindaco Giuliana Giampaoli – rappresentata dalle chiese che Corridonia vanta, un prezioso bagaglio culturale e religioso costudito dalle nostre Confraternite". "Reputo questa iniziativa molto attuale – ha aggiunto l’assessore alla cultura Massimo Cesca –, Carlo Acutis ha lasciato segni indelebili, sarebbe bello fissare una traccia del suo lavoro con una intitolazione di una via o piazza". Ad entrare nel dettaglio, Pieraldo Michetti, Priore della Confraternita del Santissimo Sacramento. "Sarà divisa in due parti: il cuore sono i pannelli sulle apparizioni mariane, l’altra è uno spaccato della fede locale, abbiamo invitato i cittadini a mandarci foto delle edicole dedicate alla Vergine Maria, e cercheremo di mostrare alcune statue non più in esposizione". Concetto ribadito dal parroco don Fabio Moretti, tant’è è stata attivata una mail per censire edicole, nicchie angoli di culto del territorio, che man mano arricchiranno la mostra ([email protected]). Per info su aperture straordinarie: 345.6673612 o 340.7623512.