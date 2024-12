Appello ai sindaci: "Uniamoci contro l’inceneritore"

Nuova Salvambiente prosegue la battaglia contro "la possibile realizzazione di un inceneritore regionale al Cosmari". E lancia un appello ai sindaci, in particolare quelli dei Comuni vicini all’impianto. Dopo l’incontro del 29 novembre a Casette Verdini, l’associazione ha inviato alla Regione le proprie osservazioni sul piano per la gestione dei rifiuti che, appunto, prevede la realizzazione di un inceneritore. "Ci auguriamo che i sindaci della provincia, e soprattutto quelli di Tolentino, Pollenza, Corridonia, Macerata e Urbisaglia, perseguano come noi l’intento di scongiurare un simile progetto – spiega Nuova Salvambiente –. C’è tempo fino al 22 dicembre per presentare obiezioni. Siamo consapevoli dei gravi rischi alla salute di tale impianto, reduci da decenni di Cosmari. È tempo che la politica locale dimostri con le azioni l’intento di perseguire il bene pubblico, con un cambio di rotta sostanziale e non con parole e promesse. I sindaci si uniranno alla nostra battaglia contro la realizzazione di un inceneritore voluta dalla giunta Acquaroli, che probabilmente sarà nella nostra provincia"?