Appello al ministro: "Faccia tornare il Messaletto"

Dopo un secolo dalla sottrazione, la comunità di Frontale di Apiro sperare che sia finalmente arrivato il momento della restituzione del Messaletto. Transitato attraverso la Svizzera, passando per le mani di numerosi ricettatori è stato rintracciato negli Usa, nella Morgan Library di New York. Ora l’architetto Luca Maria Cristini ha deciso di appellarsi al nuovo ministro della cultura Alessandro Giuli, affinché compia un "ulteriore importante sforzo". Il Messaletto risale al secolo XI, san Domenico Loricato lo ebbe in dono da san Pier Damiani. Ha una copertina in argento e inserti in avorio scolpito ed è una reliquia veneratissima di ben due santi. "Ora è a New York – ribadisce Cristini –, sottratto alla cura e alla devozione degli abitanti di Frontale che, seppure ne furono privati furtivamente un secolo fa, ne conservano ancora oggi la memoria, tramandata da generazioni". Dopo le indagini dei carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Ancona, la procura di Macerata aveva avviato il procedimento per la confisca. A marzo 2020 la Cassazione ha emesso una sentenza definitiva accogliendo l’istanza. "Ora spetta alla diplomazia affrontare la questione, e confido nell’efficace interessamento del ministro per imprimere alla vicenda una necessaria svolta positiva, affinché venga resa giustizia a una popolazione defraudata di un bene che ha custodito per quasi un millennio".

Gaia Gennaretti