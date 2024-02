Appello al voto per il mosaico romano

E’ divenuta una vera e propria gara tra gli appassionati matelicesi di archeologia la votazione in corso per il recupero e il restauro del mosaico di epoca romana, rinvenuto nel centro storico quasi vent’anni fa e scelto fra i progetti inseriti nella categoria Beni e luoghi della cultura per l’8° concorso nazionale Art Bonus, che premia la valorizzazione del patrimonio culturale italiano. Il concorso, organizzato da Ales Spa in collaborazione con il Ministero della Cultura e Promo PA Fondazione – LuBeC Lucca Beni Culturali, è accessibile attraverso il link www.artbonus.gov.it/concorso/2024. Il bel mosaico matelicese, che si intende così restaurare ed inserire nel progetto museale da allestire nei sotterranei di Palazzo Ottoni, risale al II secolo d.C. ed è composto da un fondo di tessere bianche che presentano una decorazione geometrica e figurata entro una cornice di fasce con tessere nere, degradanti verso l’interno, dove si sviluppa un meandro continuo di file di tessere nere su cui si impostano pannelli rettangolari contenenti elementi figurati realizzati con vari tipi di marmi di diverso colore. Massima la soddisfazione dell’assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini, che da sempre ha sostenuto l’iniziativa per il restauro dei tappeti musivi di età romana e la realizzazione di un museo dedicato ai mosaici romani. Da parte sua la Procaccini ha invitato i matelicesi a votare, ricordando che "per questa prima fase, c’è tempo fino alle 12 del 1° marzo, poi i 20 progetti più votati per ogni categoria accederanno alla seconda fase, dove si sfideranno a colpi di like sui social".

Matteo Parrini