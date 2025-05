"Appello che suona come una beffa"

"Un sit-in al Cosmari di Tolentino per invocare una discarica per Macerata? Un appello, quello di Ricci, che suona come una beffa, soprattutto dopo i suoi trascorsi da sindaco di Pesaro, coi disastri e le ambiguità dimostrate in tema di rifiuti. Un classico per gli esponenti del Pd", sono le parole di Antonio Baldelli, deputato di Fratelli d’Italia. "I cittadini della provincia di Macerata – e con loro tutti i marchigiani – meritano serietà, coerenza, rispetto – aggiunge Baldelli –. Non l’ennesimo teatrino elettorale del candidato delle sinistre alla presidenza della Regione, fatto di slogan e becere strategie in vista delle prossime regionali. Ricci, dopo i suoi dietrofront e comodi "non sapevo" sulle discariche della sua stessa provincia, è l’ultima persona che può parlare credibilmente di territorio, rifiuti e sostenibilità. Una sfida cruciale per il futuro economico e sociale delle Marche, che non può essere lasciato in mano a giocolieri della politica".