Appello del presidente Foresi: la Pro loco merita più attenzione

"Faccio un appello alla presidente dell’Azienda Teatri: tenga in maggiore considerazione le attività della Pro loco. ’Essenze Femminili in arte’ è stato un successo, peccato che i concerti si siano tenuti in uno spazio che penalizzava l’acustica". Ad affermarlo è il presidente della Pro Loco di Civitanova alta, Aldo Foresi, che nell’esultare per "la buona riuscita e la grande affluenza di pubblico" in occasione della rassegna ‘Essenze femminili in arte" striglia l’Azienda Teatri, rea di "aver concesso inizialmente l’uso del Teatro Annibal Caro, salvo poi fare dietrofront, nonostante – aveva dichiarato in un precedente colloquio con il Carlino – avessimo già annunciato la location agli artisti". Domenica scorsa, lo Spazio Multimediale San Francesco ha ospitato l’evento conclusivo "quello della band femminile Girl Side – prosegue Foresi – che è stato davvero un bel concerto e anche la conduttrice, Emanuela Sabbatini, ha saputo intrattenere il pubblico alla perfezione. Non a caso, si è registrato il pienone. Il mio dispiacere è che molti spettatori si siano lamentati per l’acustica, che in luogo come San Francesco non poteva svilupparsi se non in quel modo".

L’iniziativa è partita il tre marzo, con il concerto della giovanissima Melissa Agliottone. "Anche in quel caso – aggiunge –, un gran pomeriggio, con persone addirittura fuori dalla chiesa per ascoltare l’esibizione".

Sono seguiti gli show di Laura Formenti (9 marzo), l’incontro con Famiglie al Centro (10 marzo) e con la psicologa Katia Marilungo, fino alla band di domenica scorsa, Girl Side. Di mezzo, la mostra d’arte di Fernando Ciminelli, Vanessa Montemarani, Federica Ricci, Elisa Boccaccini, Giuseppe (Pino) Branchesi e gli scatti del Circolo fotografico ‘Il Faro’. "Ringrazio tutti i protagonisti della manifestazione: dai vari sponsor fino alla Regione Marche – conclude Foresi – , nonché i volontari e gli artisti partecipi".

f. r.