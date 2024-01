Appello dopo l’incidente: "Aiutatemi a trovare chi ha salvato mio padre"

"Mio padre ha avuto un brutto incidente, per il quale è tuttora ricoverato ad Ancona. Chi lo ha investito è scappato. Ma le cose sarebbero andate anche peggio se un automobilista di passaggio non si fosse fermato a soccorrerlo. E ora vorremmo tanto rintracciare questa persona per poterla ringraziare". Questo l’appello lanciato dal figlio di Antonio Dolcezza, infermiere all’ospedale di Macerata e residente a Recanati. Il 27 dicembre alle 21.20, mentre tornava a casa dal lavoro con lo scooter elettrico, in contrada Acquesalate a Macerata, Dolcezza sarebbe stato urtato da un’auto e sarebbe finito contro il guard rail, cadendo nel campo di fianco alla strada. "Nella caduta si è procurato una frattura scomposta ed esposta del femore sinistro su protesi d’anca, e una frattura al ginocchio destro – racconta il figlio -. Ha perso un litro e mezzo di sangue, ma è rimasto cosciente. Dopo un po’, per fortuna, è passata un’altra auto, il conducente ha visto lo scooter a terra di fianco al guard rail con il fanale ancora acceso e ha voluto controllare. Con la luce del cellulare e guidato anche dalla voce di mio padre, lo ha trovato e ha chiamato i soccorsi. All’arrivo del 118, questa persona ha detto a mio padre che lo stava lasciando in buone mani e poi se ne è andato. Quando poi sono arrivati i carabinieri, lui se ne era già andato. A mio padre aveva detto che lavora come cardiologo a Civitanova e che ha due figlie, e ora vorrebbe tanto poterlo ringraziare". Dolcezza è stato operato lunedì, un intervento di otto ore, ma in ospedale può rispondere al telefono e d’accordo col reparto lascia questi numeri: 071.5964480, 071.5963561, 071.5965660 e 071.5965929. Sono in corso ancora le indagini, alle quali potrebbe essere utile la telecamera sulla rotatoria di Sambucheto, per rintracciare l’auto – una Volkswagen Golf, a detta di Dolcezza – che avrebbe causato l’incidente. "Per ora però – insiste il figlio – speriamo di poter rintracciare chi lo ha salvato, per esprimergli tutta la nostra gratitudine".