Il Sermit, servizio missionario di Tolentino, lancia un appello per aiutare Turchia e Siria, colpite dal tragico terremoto. "Don Rino Ramaccioni e il suo amico siriano Hamer Dachan stanno organizzando una raccolta di coperte, giacconi e giacche a vento per la zona terremotata di Siria e Turchia – spiega il gruppo –. Servono anche offerte per pagare il viaggio del camion che porterà subito il materiale raccolto in Siria. Chi volesse può lasciare il materiale all’Abbadia di Fiastra da don Rino, nell’altare a fianco all’organo oppure altri punti di raccolta sono alla sede del Sermit in viale Buozzi e alla Sorgente in via Nazionale, di fronte al monumento alla Vittoria, entrambi a Tolentino. Eventuali donazioni in denaro possono essere effettuate sui conti Caritas oppure sulle coordinate bancarie del Sermit". La speranza è che, ancora una volta, il territorio si mostri solidale e risponda con generosità.