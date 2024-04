Appello per la sicurezza: "Statale, poche luci a est"

"Serve illuminare anche il tratto est della statale adriatica: è una questione di sicurezza, la strada è buia, le auto sfrecciano di notte e non ci sono attraversamenti pedonali in quel punto". È la segnalazione che fa Angelo Broccolo, referente del comitato di Fontespina Cea, a nome dei tanti residenti della zona, che da tempo denunciano la pericolosità di quel tratto di statale adriatica. Una zona che, nei mesi estivi, viene anche usata per raggiungere il lungomare nord di Civitanova e, anche per questo, è parecchio frequentata.

"Negli anni, come comitato Cea abbiamo cercato di sollevare diverse problematiche, molte delle quali risolte – ha spiegato Angelo Broccolo –, ma manca ancora questa. La nostra richiesta è che venga installata l’illuminazione anche nel tratto est della statale adriatica, da dove cominciano le abitazioni, non appena si esce dal sottopasso Esso, fino a dopo le doppie curve di Fontespina. Quel tratto non è illuminato da tutte e due le parti. È al buio e non ci sono le strisce pedonali. Lo chiediamo per una questione di sicurezza. Le luci andrebbero a creare una sorta di "viale" illuminato, come ad esempio sta a Porto Potenza. Così come è adesso, sembra di stare su una tangenziale e non in un centro abitato, come è effettivamente il quartiere di Fontespina, che ha anche una sua vocazione turistica. D’estate in tanti in quella zona parcheggiano l’auto per raggiungere a piedi il lungomare nord. I lampeggiatori installati di recente per attraversare la strada non sono efficaci. Sono accecanti. Secondo noi sarebbero stati utili i semafori a chiamata, che diventano rossi per i veicoli e consentono un attraversamento pedonali in sicurezza. Queste le proposte sulle quali il comitato chiede alla politica di confrontarsi", ha concluso Broccolo.

Chiara Marinelli