"Appennino affollato grazie all’impegno degli operatori"

"Tanti appassionati nel weekend hanno ripopolato il nostro Appennino, anche grazie a quegli impianti di risalita e alle tante attività all’aperto organizzate dagli operatori, che ancora una volta dimostrano di essere un volano per tutta l’economia di queste zone". Così il commissario Castelli ha commentato il pienone in montagna. Basti pensare a Frontignano di Ussita. "Occorre riqualificare rifugi e ridefinire percorsi naturalistici e culturali che rappresentano elementi di una strategia di sviluppo articolata. Per un turismo sostenibile e attento all’ambiente".