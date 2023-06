Appennino Foto Festival, arriva Licia Colò per il taglio del nastro

Giovedì, alle 21.15, in piazza Vittorio Emanuele II a Belforte, prende il via l’Appennino Foto Festival – Luce della rinascita, con il taglio del nastro affidato alla madrina Licia Colò (nella foto). Tutto pronto per la quarta edizione, itinerante come nello stile pensato dai suoi organizzatori, l’associazione Photonica3. Venerdì, alle 21.15 nel cortile del Palazzo della Fondazione Claudi a Serrapetrona, arriva la fotografa naturalista Barbara Dall’Angelo, mentre sabato, alla stessa ora a Caldarola, gli spazi esterni dell’istituto De Magistris ospitano la premiazione del "Concorso internazionale di fotografia naturalistica Asferico". Sul palco anche Emanuele Biggi, naturalista, conduttore di Geo su Rai3. Domenica, alle 10 nella palestra in via Santa Lucia di Belforte, parte la mostra "Asferico", poi alle 17.30 nella sala consiliare presentazione del progetto "Il bosco delle maschere: la vita segreta del tasso" di Marco Colombo. Alle 21.15 in piazza San Marco a Camporotondo arriva l’alpinista, scrittore e aviatore Simone Moro.