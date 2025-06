Appennino Foto Festival con Catorci e Arminio

Da domani al 13 luglio torna l’Appennino Foto Festival, organizzato dall’associazione PH3. Giunto alla sua sesta edizione, il si snoderà tra i borghi di Belforte, Caldarola, Camporotondo, Cessapalombo e Serrapetrona, con mostre, incontri, workshop e passeggiate fotografiche immersi nella natura. Per il 2025 il tema scelto è "Fragilità - La bellezza dell’effimero". Si parte domani alle 11 a Belforte con "Scatole di luce". Alle 21, alla biblioteca Ciocchetti, il botanico Andrea Catorci (Unicam) presenterà il suo libro "Out and about backyard - Un viaggio nella bellezza della campagna camerte". Il taglio del nastro per la manifestazione è domenica alle 17 nel piazzale Corte a Cessapalombo: a parlare di fragilità sarà il poeta, scrittore e paesologo Franco Arminio con "Cedi la strada agli alberi".