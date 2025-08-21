Appennino Superbike verso il rush finale

L’Appennino Superbike si accinge al rush finale. Il grande circuito nazionale di mtb, che ha fatto tappa a Camerino con le Terre dei Varano offroad, scalda i motori per la parte finale dopo otto tappe. Il 31 ci sarà il Tour des Salasses-Mont Blanc, la classica di Morgex-La Salle-Prè Saint Didier che rappresenta la tappa valdostana del circuito.

Ecco la situazione del circuito a cinque gare dalla fine. Tra gli open maschili regna l’incertezza con tre atleti che hanno superato quota 3.000 punti. Al comando c’è Stefano Valdrighi, il portacolori del Bottecchia Factory Team vincitore della Martani Superbike con 3.330 punti, con un vantaggio di 110 punti su Luca Cacchi (Bad Team) che è l’unico ad avere ben 6 risultati all’attivo (il numero minimo necessario per entrare nella classifica finale). Poco più lontano il protagonista assoluto della primavera, il cileno Ignacio Gallo (DMT Racing by Marconi) con 3.070 punti.

Questi i leader di classifica nelle altre categorie: Michele Cardini (Gs Poppi Bp Motion/JU), Rodolfo Palmiero (Bad Team/ELMT), Andrea Imolesi (Asd Scatenati/M1), Marco Tappi (Bad Team/M2), Daniele Cavioli (Freccerosse/M3), Luca Chiarini (Gs Poppi Bp Motion/M4), Sauro Bartolini (Team Errepi/M5), Enrico Cicerone (Donkey Bike Sinalunga/M6), Valerio Castellari (Bombardier/M7), Valter Servadei (Bad Team/M8), Enrico Amadasi (Bambana Bike/M9), Sofia Fioravanti (Team Zamparella/DJ), Chiara Gastaldi (Bombardier/W1), Annalisa D’Eliso (Ma.An.Rt/W2), Casteltrosino Superbike (Team).

Sono ben 783 i biker inseriti in classifica il che conferma l’Appennino Superbike come un riferimento assoluto nella mountain bike italiana. Al termine del suo sviluppo mancano 5 tappe: dopo quella valdostana si prospetta un settembre pieno, con la Sassorace a Sasso Marconi il 14, la Rampiconero di Camerano il 21 e la Route 50 di Fabriano, il 28, poi il 5 ottobre la conclusione con una delle classiche più tradizionali del calendario italiano come la Casentino Bike di Bibbiena, quando si avranno tutti i verdetti finali.