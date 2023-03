Appignanese-Cingolana finisce in rissa sugli spalti: quattro Daspo

Finiscono con denunce e Daspo i tafferugli durante la partita di calcio tra Appignanese e Cingolana. Quattro persone sono state segnalate alla procura per i reati di rissa aggravata, lesioni aggravate, danneggiamento e violenza dopo le indagini dei carabinieri sui fatti del 28 gennaio scorso. Allo stadio comunale di Montefano si era giocata la partita di Prima categoria tra le due squadre. Ma tra i tifosi ci sono stati scambi piuttosto coloriti. A un certo punto la situazione è degenerata: prima un tifoso della Cingolana ha fatto esplodere un petardo nei pressi della tribuna che ospitava i tifosi dell’Appignanese, a quel punto uno di Appignano ha ripreso il cingolano per il gesto, ma i toni si sono surriscaldati, la lite si è fatta sempre più accesa ed è degenerata in rissa. Una persona è rimasta ferita e ha avuto sette giorni di prognosi, l’auto di un altro tifoso è stata danneggiata. A Montefano sono stati chiamati i carabinieri. Per prima cosa le pattuglie hanno riportato la calma tra gli spalti. Poi hanno identificato alcuni dei soggetti coinvolti e i testimoni, avviando subito gli accertamenti per chiarire cosa fosse successo. Al termine delle indagini, la Compagnia dei carabinieri di Macerata ha presentato alla questura la proposta per l’applicazione dei Daspo, i divieti di avvicinamento agli impianti sportivi, per i facinorosi. E in seguito il questore ha emesso il provvedimento nei confronti di quattro soggetti – tre sostenitori di una squadra, uno dell’altra – che ora non potranno mettere piede in stadi e palazzetti di tutta Italia in occasione di partite di ogni serie, neppure per coppe nazionali o internazionali e neanche alle amichevoli. Per tre persone, il divieto sarà valido per un anno, per una invece varrà due anni visto che si tratta di un recidivo. I provvedimenti sono stati notificati in questi giorni dai comandi stazione carabinieri dei paesi di residenza degli interessati.

Paola Pagnanelli