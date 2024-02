"Applausi al concerto dei nostri compagni"

Nell’Auditorium del plesso "Rita Levi Montalcini" dell’Istituto comprensivo "Raffaello Sanzio" di Porto Potenza Picena si è svolta la cerimonia di premiazione degli alunni della scuola secondaria che, nel frequentare l’Indirizzo musicale, hanno evidenziato eccellenti doti musicali partecipando con successo a concorsi musicali nazionali in cui hanno vinto i premi più importanti. A premiare gli studenti vincitori è stata Anna Rosa Vagnoni, la nostra dirigente scolastica, che dopo l’esibizione dei brani con cui sono saliti sul podio, ha consegnato loro pergamene e coppe insieme con i docenti Massimo Massei di chitarra e Barbara Torresetti di violino. Conclusa la cerimonia, le famiglie dei ragazzi iscritti all’indirizzo musicale hanno potuto assistere a diverse esibizioni di alunni di prima, seconda e terza media, diretti dai loro docenti di strumento: è stato un appuntamento musicale animato dagli alunni iscritti al percorso a Indirizzo musicale del nostro Istituto comprensivo, diretti e accompagnati dai loro docenti di strumento. I ragazzi hanno suonato brani famosi e bellissime melodie classiche o moderne: il primo gruppo ad esibirsi è stato quello di violino. Le ragazze che frequentano la prima media erano emozionatissime perché per loro era la prima volta che suonavano davanti a un pubblico, ma erano concentratissime e le melodie suonate sono state perfette. Poi si sono esibiti gli alunni di seconda e terza media che studiano pianoforte con il professor Vincenzo Paolini, accolti da mille applausi. Infine si sono esibiti gli alunni di percussioni, diretti dal professor Luca Ventura, che hanno suonato per l’occasione strumenti speciali e particolari, come i bonghi, le maracas e i tamburelli: esibirsi in gruppo davanti ad un vero pubblico ma soprattutto sapere che gli studenti della nostra scuola si sono fatti valere in concorsi nazionali e regionali ci stimola a lavorare sempre meglio e ad impegnarci sempre di più, così un giorno potremo essere anche noi fra i premiati. Così, con tanta emozione e commozione, si è concluso il saggio dell’Indirizzo musicale, dopo un lungo applauso generale, abbracci, complimenti e negli occhi di tutti tanta felicità.

Melissa Autiero, Giulia Beccerica, Ginevra Borrelli, Chengye Hu, Sofia Rhadfi e Francesca Tedesco,

classe 1° D; Andrea Fabbracci, classe 1° B