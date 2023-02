Applausi per Tommaso Foresi

Soddisfazione all’istituto musicale "Nicola Vaccaj" per il successo del proprio allievo Tommaso Foresi, 17 anni, di Tolentino, vincitore della prima edizione della rassegna "PoetiCanto festival". Il concorso, organizzato dall’associazione "Virgilio Puccitelli" di San Severino, ha messo a disposizione del giovane Tommaso una borsa di studio per i corsi CET (Centro Europeo di Toscolano) di Mogol. Foresi studia pianoforte come allievo della docente Chiara Cirilli all’istituto musicale "Vaccaj" dove, da quest’anno anno frequenta anche il corso di canto con la docente Tiziana Muzi; segue i corsi musicali anche grazie alla convenzione stipulata dall’istituto con l’IIS Filelfo e il Comune. Ora Tommaso è anche in finale, a Firenze, nel Premio nazionale "Giancarlo Bigazzi" e quindici giorni fa, nel concorso nazionale "Bussola oggi" ha visto pubblicato, sui principali canali digitali, un proprio brano in una compilation dal titolo "Bussola oggi tra passato e presente".