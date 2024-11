Apppuntamento con le "Ricette in valigia"

Prenderà il via oggi, alle 17.30, la terza edizione della rassegna "Libri nel Mare d’Autunno" in programma nella pinacoteca Moroni, all’interno del Castello Svevo di Porto Recanati. L’inaugurazione vedrà la presentazione del libro "Ricette in valigia – il giro del mondo in 50 piatti dei giorni di festa", edito da Giaconi Editore e scritto da Charmen, e cioè il duo composto dallo scrittore portorecanatese Mattia Lorenzetti e dal fotografo abruzzese Guido Prosperi (nella foto). Il cibo sarà così il filo conduttore del volume, che indaga anche sul significato culturale, sociale ed emotivo delle varie pietanze. Tutti elementi che connettono le persone e le loro origini. Gli autori Lorenzetti e Prosperi hanno infatti selezionato ben 50 piatti tipici dei giorni di festa nelle varie parti del mondo, scoperti durante i loro viaggi in Italia e all’estero. A moderare la presentazione sarà Roberta Termali.