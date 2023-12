Apprendisti carrellisti capaci di guidare un muletto

Azienda settore cartario e cartotecnico di Tolentino cerca apprendisti carrellisti preferibilmente con patente per la conduzione del muletto. Disponibilità a lavorare su tre turni, anche notturno (codice offerta 151473, scadenza 22 dicembre). Privato cerca una assistente familiare per persona non autosufficiente, 25 ore settimanali, automunita. Sede di lavoro: Pieve Torina (codice offerta 488988, scadenza 23 dicembre). Officina cerca un meccanico macchine agricole preferibile con esperienza. Sede di lavoro: zona Matelica (353286, 23 dicembre). Azienda settore commercio cerca meccanici riparatori di automezzi con esperienza nel ruolo/settore e/o periti/tecnici meccanici, età max 35 anni. Sede di lavoro: zona Macerata (696, 24 dicembre). Officina cerca un meccanico riparatore autoveicoli, preferibile in età di apprendistato. Sede di lavoro: San Ginesio (387450, 24 dicembre). Negozio settore ortofrutta di Urbisaglia cerca una commessa/magazziniera part time con lavoro a chiamata (511333, 26 dicembre). Inviare Cv: centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it