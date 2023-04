Apprendisti per vetreria e muratore italiano

Centro per l’impiego di Macerata. Industria settore vetro di Corridonia cerca apprendisti operai per taglio, molatura, levigazione, max 29 anni, diploma scuola superiore, minima esperienza in produzione (codice offerta 64135, scadenza 23 aprile). Servizio di ristorazione cerca 2 persone con profilo barista – cameriere con esperienza (codice offerta 3876743, scadenza 24 aprile). Azienda edile di San Severino cerca muratore esperto, ottimo italiano, preferibile patentino per impalcatura (codice offerta 3481651, scadenza 25 aprile). Industria di Appignano cerca tecnico informatico: laurea in informatica o diploma perito informatico (codice offerta 1133910, scadenza 25 aprile). Supermercato di Cingoli cerca commessocassiere (codice offerta 3777574, scadenza 28 aprile). Azienda artigiana di Corridonia cerca tecnico riparatore e manutentore caldaie e climatizzatori, età max 35 anni, 29 se senza esperienza (codice offerta 261248, scadenza 28 aprile). Curriculum a [email protected]