Appropriazione indebita Confermati i risarcimenti in favore della Tardella

di Paola Pagnanelli

Condanna annullata, ma conferma del diritto al risarcimento per Maria Francesca Tardella (foto): si è chiusa così definitivamente in Cassazione la vicenda della società Stl immobiliare, che vedeva imputati il commercialista Francesco Launo e Giuseppe Martini, imprenditore di Visso, accusati di appropriazione indebita aggravata. Si tratta di vicende risalenti a 13 anni fa. Launo, socio e amministratore della stessa srl, aveva pagato 141mila euro alla ditta Opera Costruzioni di Martini, per opere di sbancamento del terreno sulle aree poi costruite di via dei Velini; ma queste attività non erano mai state eseguite. Quando Tardella era divenuta amministratrice della società, si era accorta di questi pagamenti e li aveva denunciati. Nel 2020, il tribunale di Macerata aveva condannato Launo e Martini a nove mesi di reclusione, e al risarcimento dei danni a favore di Tardella e della curatela fallimentare della Stl, assegnando alle stesse parti civili una provvisionale di tremila euro ciascuna, oltre alle spese. In appello, nel 2022, la sentenza era stata confermata. Launo e Martini dunque hanno fatto ricorso in Cassazione, chiedendo in via principale l’assoluzione e in via subordinata la dichiarazione di prescrizione del reato. E la Corte ha annullato la condanna, ma ha confermato le statuizioni civili, cioè il diritto al risarcimento per Tardella, parte civile con l’avvocato Giancarlo Nascimbeni, e la curatela fallimentare, assistita dall’avvocato Gerardo Pizzirusso. Gli imputati erano difesi dagli avvocati Gabriele Cofanelli e Giancarlo Giulianelli. Ora che la sentenza è definitiva, Tardella e la curatela potranno agire nei confronti di Launo e Martini per ottenere il risarcimento del danno. Si chiude così per Maria Francesca Tardella la vicenda Stl, dopo aver ottenuto dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta della procura, l’archiviazione per l’accusa di concorso nella bancarotta della società. A conferma della correttezza del suo comportamento nella gestione societaria, Tardella è stata anche ammessa allo stato passivo del fallimento per un milione e 200mila euro, corrispettivo dei finanziamenti e apporti patrimoniali fatti confluire da lei nelle casse sociali per tentare di evitare il crac. "Questo duplice risultato ottenuto ripaga solo parzialmente la dottoressa Tardella sotto l’aspetto morale – commenta l’avvocato Nascimbeni - per essere stata lei bersaglio per tanti anni di critiche risultate, sia pure dopo oltre dieci anni di lunghe e dispendiose battaglie giudiziarie, tutte infondate".