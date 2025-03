Appropriazione indebita e tentata estorsione: assolto

Appropriazione indebita e tentata estorsione, la Corte di Appello di Ancona conferma l’assoluzione per l’imprenditore 32enne Mati Marsel, albanese. Ieri il procedimento in appello che vedeva coinvolto il noto imprenditore di origine albanese, accusato di due reati: essersi appropriato di una piattaforma cingolata di proprietà della società Civitaneon senza aver poi provveduto alla sua restituzione ed in subordine di aver preteso la consegna di una somma di denaro in cambio della stessa restituzione. Somma di denaro che, però, la persona offesa non avrebbe provveduto a corrispondere: per questo gli era stata contentata la tentata estorsione. I fatti erano avvenuti tra dicembre 2018 e gennaio 2019. Mati Marsel, assistito da un collegio difensivo composto dagli avvocati Gabriele Cofanelli, Massimiliano Cofanelli e Vando Scheggia, aveva sempre respinto ogni accusa reclamando la propria innocenza, tanto che lo stesso Tribunale di Macerata in primo grado aveva emesso una sentenza di assoluzione nei confronti dell’imprenditore albanese. Sentenza contestata dal pm Vincenzo Carusi, che aveva fatto appello. Ieri la Corte di Appello (la Procura generale aveva formulato una richiesta di modifica dell’assoluzione), ha assolto Mati Marsel. "La persona offesa – hanno spiegato gli avvocati Cofanelli e Scheggia – non era stata in grado di identificare nell’imprenditore albanese l’autore delle presunte minacce e come, in ogni caso, non vi fossero elementi per sostenere un impianto accusatorio così formulato".

Chiara Marinelli