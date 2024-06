Approvati i lavori su quattro strade comunali. L’intervento costerà 650mila euro

La giunta comunale di Camerino ha approvato il primo stralcio di quattro progetti di manutenzione straordinaria per il rifacimento dell’asfalto di altrettanti tratti di strade: gli interventi andranno a valere sul fondo istituito con l’avanzo di bilancio per una cifra pari a 650mila euro. Oggetto di tali interventi di manutenzione straordinaria saranno i seguenti tratti: la Montagnano – Canepina, un tratto della Arcofiato – Varano, una parte della viabilità interna dell’area artigianale di Torre del Parco e Via Madonna delle Carceri. L’intervento riguardante quest’ultima via, oltre al rifacimento del manto stradale, comporterà anche il completamento del marciapiede fino alla rotonda Avis e la modifica delle fogne delle acque bianche. Grande soddisfazione da parte del sindaco Roberto Lucarelli (nella foto): "I quattro progetti approvati sono soltanto la prima parte di una serie di interventi importanti che ci permetteranno di risolvere alcune criticità della viabilità comunale – ha dichiarato –. Tengo molto a sottolineare che i 650mila euro con i quali saranno effettuate queste opere di manutenzione straordinaria sono esclusivamente fondi propri, che soltanto un’attenta gestione del bilancio comunale in questi primi due anni della nostra amministrazione ha reso disponibili". Sulla stessa lunghezza d’onda l’assessore ai lavori pubblici e all’urbanistica Stefano Falcioni: "Abbiamo pianificato questo primo pacchetto d’interventi tenendo in considerazione sia le risorse disponibili che lo stato di degrado in cui versavano i tratti di viabilità sui quali abbiamo deciso d’intervenire. Abbiamo comunque in mente ulteriori opere di manutenzione sulla rete stradale comunale, per le quali siamo alla ricerca di altri fondi".