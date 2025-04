Approvato il consuntivo. Avanzo di 33 milioni

La giunta di Civitanova approva il bilancio consuntivo del 2024, che chiude con un avanzo di amministrazione di 32 milioni e 933.987 euro, di cui 24 milioni circa accantonati e di questi 21 milioni finiscono nel fondo crediti di dubbia esigibilità, altri 5 milioni vincolati, sono stati destinati a investimenti 683mila euro e la quota disponibile che resta è di due milioni e 700mila euro.

L’esito dei conti è stato azzeccato, con parecchi giorni di anticipo e senza che i documenti contabili fossero ancora pubblicati, da Dimitri Papiri (Civitasvolta), che in un post inserito il 17 aprile sulla pagina Facebook in cui fa le pulci alla ragioneria del Comune ha indovinato fino all’ultimo centesimo di euro il risultato del rendiconto comunale.

"Si accettano scommesse ma sono certo di averci preso – scriveva – e questo è possibile perché i risultati vengono calcolati a tavolino per coprire il buco di bilancio. Servono almeno 32-32 milioni e vedrete che saranno 32 milioni e 933.987 euro". Registra Papiri "un record di spesa, di entrate e anche un record di pressione tributaria procapite, che a Civitanova è passato dai 652 euro del 2016 agli 804 euro a cranio nel 2024". Per corroborare la sua tesi illustra i numeri delle entrate di bilancio "che nel 2017 ammontavano a 49 milioni e 912mila euro e nel 2024 sono arrivate a 82 milioni e 877mila euro. Abbiamo quindi 33 milioni di maggiori entrate e con una popolazione diminuita per giunta. Se fosse vero equivarrebbe ad avere succhiato soldi a imprese e famiglie fino all’inverosimile".

Stesso discorso per il capitolo delle spese che, segnala, nel 2017 erano di 48 milioni di euro e nel 2024 sono salite a 73 milioni. Tra i numeri inseriti nella relazione del bilancio 2024 quelli che toccano le tasche dei civitanovesi riguardano i tributi, le imposte, le tasse versati nelle casse di Palazzo Sforza per una somma complessiva di 33 milioni e 760mila euro, maggiore di quella dell’anno precedente (31 milioni e 900mila euro) e l’incremento non dipende dal recupero dell’evasione. A incidere è soprattutto l’Imu, che ha garantito una entrata di 11 milioni e 328mila euro, seguita dalla tassa sui rifiuti (8 milioni e 835mila euro), dall’addizionale Irpef (4 milioni e 100mila euro) e, via via, le altre voci. Dalle multe per violazioni al Codice della strada sono stati accertati un milione e 207mila euro, ma incassati soltanto la metà, 692mila euro, mentre l’introito derivante dai parchimetri è stato di 644mila0 euro, maggiore di 72mila euro rispetto a quello realizzato nel 2023.

Lorena Cellini