Approvato il Dup, l’opposizione: "È del tutto vuoto di contenuti"

Via libera per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (Dup.) relativo agli anni 2023, 2024 e 2025. Così è stato deciso al consiglio comunale che si è tenuto giovedì sera, dove tra i punti all’ordine del giorno figurava anche la discussione di una mozione congiunta presentata dai gruppi consiliari di minoranza "Corridonia Insieme" e "Pensare Corridonia" che si concentrava sulle tariffe dei servizi sociali e scolastici, deliberati dalla Giunta a dicembre. "L’amministrazione ha presentato un Dup completamente vuoto di contenuti – afferma l’opposizione guidata dall’ex vicensindaco Manuele Pierantoni – con la parte operativa priva di dati contabili. La nostra mozione è stata bocciata con varie motivazioni che non fanno onore a chi le ha addotte. La cosa sicura è che aumentano i buoni pasto per gli alunni che non hanno il rientro e le rette della casa di riposo, insieme alle indennità degli amministratori, del presidente del consiglio e ai soldi spesi da questa amministrazione per autocelebrarsi sui giornali con i soldi di noi contribuenti – sottolineano –. Sugli aumenti deliberati, chi ora li ha promossi, in passato ci faceva notare invece che i buoni pasto si potevano portare persino a 2 euro e le rette della casa di riposo persino diminuire. Per qualcun altro eravamo cinici e mettevamo le mani nelle tasche dei cittadini".