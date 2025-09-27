Marche, l’ultimo confronto

Alessandro Caporaletti
Marche, l’ultimo confronto
Macerata

CronacaApprovato il gestore unico per l’acqua
27 set 2025
LORENA CELLINI
Cronaca
Approvato il gestore unico per l’acqua

Anche il Comune di Civitanova ha votato la costituzione del gestore unico per il servizio idrico integrato nell’ambito Ato 3...

Anche il Comune di Civitanova ha votato la costituzione del gestore unico per il servizio idrico integrato nell’ambito Ato 3 Marche Centro che comprende 46 Comuni, 40 in provincia di Macerata 6 nell’Anconetano. Tutti sono stati chiamati ad approvare il documento, e a Civitanova la delibera è passata con 16 voti favorevoli e 4 astenuti della minoranza di centro sinistra (Mirella Paglialunga, Francesco Micucci, Letizia Murri ed Elisabetta Giorgini).

Massimo Belvederesi, il presidente di Atac, società comunale che a Civitanova gestisce l’acqua, li critica. "Un passo importante che segue un accordo faticoso tra tutti i Comuni e le società che gestiscono l’acqua nell’ambito territoriale, sottolineo però l’atteggiamento dell’opposizione a Civitanova perché definire un gestore unico per il territorio significa mantenere pubblica la proprietà dell’acqua. Un tema sul quale il centrosinistra si è sempre battuto, accusandoci spesso, e ingiustamente, di non perseguire questo obiettivo". Ricorda "i tanti attacchi ricevuti per i ritardi sulla costituzione di un gestore unico, ma ora che siamo arrivati al dunque, imboccando la strada che chiude gli ingressi al privato nella gestione del sistema idrico, a Civitanova i quattro consiglieri di centrosinistra si astengono. Forse un sì insieme con il centrodestra era aspettarsi troppo, però almeno una dichiarazione prima del voto, prendendo atto del risultato raggiunto e spiegando i motivi dell’astensione, era dovuta".

Attualmente la gestione del Sistema idrico integrato nell’Ato 3 è affidata a tre società: SI Marche, Unidra e Centro Marche Acque srl. Il Comune di Civitanova e Atac spa fanno parte di Si Marche rispettivamente con il 3% e il 20,65% delle quote, quindi Civitanova, dato che Atac è a totale partecipazione comunale, pesa per oltre il 23%. La bozza per il gestore unico prevede la fusione per incorporazione di Unidra a Si Marche. Ulteriori fasi, come l’ingresso di Centro Marche, saranno oggetto di successive deliberazioni.

l. c.

