Approvato il progetto definitivo Investimento da 31 milioni di euro

Sandro Parcaroli, presidente della Provincia, ha firmato il decreto di approvazione del progetto definitivo dei lavori per costruire il polo scolastico di Tolentino, dove troveranno nuova sede l’Ipsia Frau e il Filelfo (liceo classico, scientifico e coreutico e istituto tecnico economico) per un totale di oltre 800 studenti. Il polo verrà realizzato in contrada Pace, su una superficie di circa 25mila metri quadri e costerà 31 milioni di euro. Sarà suddiviso in tre distinti corpi di fabbrica (nel terzo ci sarà una palestra con funzione anche di auditorium, a servizio di tutte e cinque le scuole) e potrà arrivare ad ospitare fino a mille alunni, ripartiti in 44 classi (l’area permette anche un futuro ampliamento fino a 50 aule). Tutta la struttura sarà accessibile alle persone diversamente abili e, nella parte esterna, ci saranno ampi spazi verdi, percorsi pedonali e quattro aree riservate a parcheggi; prevista anche una stazione degli autobus a servizio degli studenti. "La soluzione proposta, concordata con il Comune, è in grado di interpretare al meglio le esigenze di una scuola moderna – spiegano il presidente e Laura Sestili, consigliera con delega all’edilizia – per contenimento energetico e benessere ambientale. Ringraziamo l’ufficio tecnico della Provincia, in particolare l’architetto Giordano Pierucci (responsabile unico del procedimento), per il lavoro svolto in questi mesi".