Approvato il progetto per le sale prova. Lavori per 15mila euro

È stato approvato dalla giunta il progetto esecutivo per il completamento delle due sale prove per la musica attualmente allestite al piano terra dell’ex liceo classico di Civitanova Alta, a seguito dello sgombero dei locali del comparto Trieste, edificio su cui è in corso un intervento di riqualificazione finanziato con fondi del Pnrr.

Gli atti sono stati votati martedì scorso dall’esecutivo di Palazzo Sforza, per l’intervento finalizzato a completare e rendere funzionali le stanze per favorire attività musicali, culturali e sociali, assicurando agli utenti le condizioni di sicurezza e confort per l’utilizzo degli ambienti. L’ufficio tecnico comunale della delegazione della città alta ha redatto la progettazione esecutiva delle opere strettamente necessarie per il completamento dell’installazione dei locali, che comprendono il rimontaggio dei corpi illuminanti, delle telecamere e videoregistratore, delle macchine e condizionatori già in possesso dell’amministrazione nonché la fornitura e posa in opera di materiale elettrico accessorio e i collegamenti elettrici e di forza motrice necessari per il funzionamento degli impianti.

L’intervento appprovato comporta una spesa complessiva di 15mila euro.