Approvato il progetto per sistemare il muro in via Maestro Armanno

Approvato il progetto definitivo per il restauro del muro di cinta di via Maestro Armanno, a Pioraco. Il semaforo verde è arrivato dopo la conferenza regionale per un importo previsto di 160mila euro. La porzione muraria oggetto dei lavori, a causa del sisma era stata lesionata soprattutto nella parte superiore; lungo le fessure che si sono create, l’infestazione della vegetazione spontanea ha avuto grande incidenza. Inoltre, la parte sommitale del muro ha subìto uno ’spanciamento’ verso l’esterno. "Anche attraverso quelli che sembrano interventi di minore entità si può restituire tanto alle comunità del sisma - afferma il commissario straordinario, Guido Castelli -. Al termine dei lavori, infatti, via Maestro Armanno sarà riaperta al pubblico dato che ora il passaggio è interdetto per motivi di sicurezza. Proseguiamo il nostro lavoro a testa bassa e con determinazione, consapevoli che c’è ancora molto da fare". Il muro di cinta di via Maestro Armanno è situato a margine del centro storico ed è ciò che rimane delle vecchie mura cittadine. Di una lunghezza di circa 40 metri, faceva parte della "cinta inferiore", ossia la parte delle mura verso oriente che congiungeva le due sponde del fiume. Le sue origini potrebbero risalire addirittura all’epoca medievale. L’intervento ha l’obiettivo di ripristinare la funzionalità statica e il restauro, passando in primis dalla pulizia del paramento murario per liberarlo dalle piante infestanti. La parte centrale, caratterizzata dalle lesioni più gravi, verrà consolidata mediante uno cuci-scuci finalizzato ad eliminare lo spanciamento. Sulla sommità del muro si prevede la ricostruzione del parapetto. L’opera sarà completata con il ripristino della pavimentazione della via, nella fascia adiacente il parapetto, dove si riscontrano le maggiori fessurazioni ed il piano di calpestio risulta sconnesso.

g. g.