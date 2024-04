Appuntamento al cantiere: "È la fine di un’era: qui siamo cresciuti, non potevamo mancare"

"Ci siamo dati appuntamento qui per assistere alla fine di un’era". Luca Storani e Samuele Paolorosso sono due dei ragazzi che negli anni ‘80, da bambini, giocavano tra le case di via Pantaleoni, nel quartiere Pace. Abitavano i civici 85 e 89. Ora, adulti, risiedono a Treia e Montecassiano da molti anni, ma non si sono mai persi di vista e a mantenerli uniti è sempre stato quel filo invisibile dell’adolescenza trascorsa tra via Pantaleoni e via Zorli. Così ieri si sono dati appuntamento al quartiere Pace per vedere l’inizio delle demolizioni dei palazzi.

"Ci conoscevamo tutti nella zona, giocavamo per strada - ricordano Luca e Samuele -. Quello che avviene oggi è per noi un passaggio epocale. Qui ogni portone ci ricorda la nostra infanzia. Il mese di Maria, maggio, quando tutti i bambini del quartiere iniziavano ad uscire, iniziava ufficialmente la bella stagione". Tra aneddoti e ricordi dei tempi andati, i due amici ripercorrono quella stagione delle loro vite, "con le porte da calcio fatte di mattoni, le nostre madri che ci chiamavano, quando a sera era ora di tornare a casa, direttamente dai balconi. Le prime biciclette, i giochi, le tane ricavate tra le piante d’edera, piastrellate con le mattonelle trovate all’aperto: abbiamo ricordi bellissimi. Quando nevicava, scivolavamo con sacchetti e slittini sulla discesa di via Zorli; col sole, carretti fatti di cuscinetti erano i nostri giochi". Luca Storani e Samuele Paolorosso, i ragazzi di allora, raccontano come si sentono oggi: "Rimane sempre casa nostra, abbiamo passato anni bellissimi, tutto è avvenuto qui". Il quartiere, dicono, era ai tempi un grande vicinato: "Tutti si conoscevano. Se qualcuno di noi combinava qualche marachella le famiglie lo sapevano ancor prima che tornasse a casa. Era ai tempi una sorta di mutuo aiuto".

Lorenzo Fava