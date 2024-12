Appuntamento al Velluti. C’è "Un babbo a Natale"

"Un babbo a Natale" proposto da "Teatro Giovani Teatro Pirata" per la regia di Simone Guerro, sarà domani alle 16.30 al teatro Velluti, fuori abbonamento per i più piccoli nella stagione proposta da Comune e Amat con il contributo di MiC e Regione Marche. "Tutti possono diventare Babbo Natale – spiegano gli organizzatori – basta riconoscere la magia dell’infanzia e averne cura. A Natale le magie accadono davvero e a volte trasformano la vita per sempre. Roberto, il protagonista della storia, non si fida di nessuno e il Natale è il periodo che odia di più: regali, luci, famiglie che si riuniscono; ma, essendo senza lavoro, suo malgrado, finisce per “andare a fare il Babbo Natale“ al centro commerciale della città. Inaspettatamente Roberto incontra una bambina che in questa confusione lo guarda in silenzio. Il tempo scorre e arriva la fine della giornata. I negozi stanno chiudendo, le famiglie e i bambini se ne sono andati via tutti, tranne la bambina che segue il suo Babbo Natale come un’ombra. Roberto si affretta a cercare i genitori della piccola, ma questi non si trovano. Intanto il centro chiude. Così il nostro protagonista sarà costretto a passare la Vigilia di Natale con la bambina". Interpreti dello spettacolo, la cui drammaturgia è di Aniello Nigro e Simone Guerro, sono Enrico Marconi e Valentina Girò, con il pupazzo di Marco Lucci e la scenografia di Ilaria Sebastianelli e Chiara Gagliardini. I biglietti avranno un costo di 8 euro per gli adulti e di 5 euro per i bambini fino a 14 anni e saranno acquistabili nei punti vendita Amat/Vivaticket, su vivaticket.com o direttamente al botteghino del teatro il giorno di spettacolo dalle 16. Per info: 376.1636640, 0733.439901 o 071.2072439.