Appuntamento con Cechov, a seguire l’apericena

Dopo il secondo ’tutto esaurito’ alla rassegna Il Gusto del Teatro con la compagnia Teatro Immagine di Venezia che ha presentato "Le allegre comari", si ritorna sul palcoscenico (e nella Sala Tonelli per l’apericena) con Cechov; un autore importante che fa da sfondo, scena e sostanza alla storia raccontata dalla compagnia Gruppo Amici dell’Arte di Offida, domani alle 17.15, nel teatro comunale di Caldarola. In scena Casa Anton, liberamente tratto da Anton Cechov appunto, per la regia di Francesco Facciolli e Scilla Sticchi. Il lavoro è un piccolo gioiello di recitazione, di abilità corporea, di maschera e di sceneggiatura: un bijou da gustare senza pause e trattenendo il fiato. È possibile prenotare tutti gli spettacoli rimanenti fin da subito, con l’avvertenza che alle 17 di ogni domenica, se il biglietto del posto riservato non sarà stato ritirato, sarà messo in vendita. L’apericena verrà servito, al termine di ogni spettacolo, nella sala Tonelli, alle 19,30.