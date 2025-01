Appuntamento con Filosofarte. Si parla del ritorno di Trump tra politica e finanza

"Il cambiamento politico e finanziario con il ritorno di Trump: la rivoluzione quantistica". È il titolo dell’appuntamento in programma domani sera al ristorante Petè, sul lungomare Piermanni. I due relatori sono Gianmarco Landi, analista finanziario ed esperto di geopolitica, e Alessandro Sieni, naturopata, insegnante di kinesiologia dell’inconscio e bioenergetica. Ad intervenire sarà anche il giornalista Luca Marani.

L’iniziativa, che rientra nel programma di Filosofarte, rassegna culturale ideata dal consigliere comunale Gianluca Crocetti (nella foto con il sindaco), sarà un dibattito sugli sconvolgimenti economici, finanziari, geopolitici e spirituali in corso, con una prospettiva che guarda a un futuro di pace, prosperità e benessere. "Questa iniziativa – dice Crocetti - sta riscuotendo un grande interesse e le tante presenze in ogni appuntamento ne sono la conferma. Filosofarte vuole essere un momento di confronto e crescita, unendo discipline diverse per offrire nuove chiavi di lettura della realtà". La manifestazione si avvale del patrocinio del Comune. Per maggiori informazioni rivolgersi al 320 6865820. Plausi all’iniziativa sono giunti anche dal sindaco Fabrizio Ciarapica.