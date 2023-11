Appuntamento con la storia questa sera da Anima. Si parla del popolo norreno

Un viaggio verso nord, questa sera alle 21.15 da Anima - Caffè letterario federiciano in piaggia della Torre 35a a Macerata. L’appuntamento con la storia servirà infatti a dare uno sguardo sul popolo nomade delle terre scandinave, i norreni. Un popolo che riuscì a navigare verso terre lontane e sconosciute, utilizzando lo strumento più semplice: la terra stessa. Tutt’oggi i loro misteriosi viaggi e la loro cultura lasciano una scia di fascino e intrigo. Il mistero e l’impronta di una grande cultura non del tutto nota ai più saranno i fili conduttori dell’incontro. L’ingresso è gratuito e alla fine ci sarà, come sempre, un momento conviviale.