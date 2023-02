Appuntamento per i ragazzi

Domenica, alle 17.30, al teatro Verdi di Pollenza va in scena "Franco Frankenstein", per la rassegna "Che spettacolo ragazzi!". "Franco è un bambino come tutti gli altri. I suoi capelli castani e ricci sono come quelli di qualsiasi altro bambino castano e riccio. I suoi occhi scuri e profondi sono come gli occhi di tutti i bambini che hanno occhi scuri e profondi. È alto nella media – spiegano gli organizzatori (Lagrù Ragazzi) –. Ma nonostante Franco sia un bambino come gli altri, viene preso in giro da tutti per il suo cognome: Frankenstein! Decide allora di costruirsi un amico robot con cui giocare, ma questa scelta porterà guai a non finire. Lo spettacolo prende spunto dal romanzo di Mary Shelley e tratta il tema della discriminazione e del bullismo da un punto di vista particolare. Una storia di amicizia, solidarietà e avventura, che farà ridere e commuovere". Biglietto unico a 5 euro (prevendita su live ticket). Info 3347045739, www.lagruragazzi.it.