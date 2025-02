Apre "Bacchette e forchetta": alla scoperta dei sapori orientali

Taglio del nastro per il ristorante cinese "Bacchette e forchetta" in via Gramsci, a Porto Recanati. L’inaugurazione c’è stata sabato pomeriggio e ha visto la presenza del sindaco Andrea Michelini e dell’assessore al commercio Stefania Stimilli. Ad aprire l’attività sono stati Luisa e Matteo Zhang.

La loro famiglia ha ormai una tradizione molto consolidata con Porto Recanati, visto che per più di un decennio gli Zhang hanno portato avanticon passione il ristorante Nagoya in viale Europa, diventando punto di riferimento della cucina orientale. Ma ora la famiglia è pronta a proporre un nuovo locale, più ricercato e raffinato, dove sarà protagonista esclusivamente la tradizione culinaria cinese, con piatti fatti in casa tra cui ramen, ravioli, zuppe di verdura e i deliziosi bao, ossia dei panini cotti al vapore e con dentro un ripieno di carne, oltre a tante altre specialità di pesce.