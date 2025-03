Apre il MiDà Social Pub: "Energia e tanta musica"

Apre le porte oggi a Montecassiano il MiDà Social Pub. Il locale nasce da un’idea chiara: creare un luogo di connessioni, dove le persone possano incontrarsi, conoscersi e condividere energia, emozioni e cultura.

Si parte oggi alle 18 con Riccardo di Sipio, che ci accompagnerà con sonorità che spaziano tra reggae, hip hop e RnB, per poi lasciare spazio all’energia vibrante dei Just for Funk. Sabato balleremo sulle note di Multiradio, mentre domenica, a partire dalle 16, il suono si farà elettronico con Daniel, Elia e Federico Grazzini.

"Quella che presenteremo questa settimana – dicono i gestori – è solo una delle due anime del MiDà. Presto verrà inaugurato anche il grande spazio sul retro, dedicato a spettacoli live performance di livello, con l’obiettivo di dare voce a talenti emergenti e affermati. Un luogo in cui le sonorità e i linguaggi artistici si mescolano per offrire un’esperienza che vada oltre il semplice intrattenimento. Non è solo un locale, ma un ecosistema del divertimento, un punto di riferimento per chi cerca esperienze autentiche legate alla musica, al buon cibo e alla socialità. Il MiDà Social Pub vuole essere un luogo inclusivo e dinamico, dove il buon cibo incontra la musica e le persone si sentono a casa".

Appuntamento in località Valle Cascia 40/D, a Montecassiano. Per chi vuole cenare, è consigliata la prenotazione (posti limitati) al 393-9226391.