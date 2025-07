Apre il supermercato solidale: "Aiuto concreto alle famiglie"

A Montecosaro apre il supermercato solidale "La formica". Si tratta di una iniziativa realizzata grazie alla collaborazione tra l’amministrazione comunale e il Lions Club Host di Civitanova, con la convenzione che è stata firmata tra le parti nel pomeriggio di lunedì, nel Complesso agostiniano. Il servizio è pensato per aiutare i nuclei seguiti dai servizi sociali comunali: a ogni famiglia sarà fornita una tessera a punti che sarà ricaricata mensilmente, permettendo di ricevere prodotti differenziati a seconda delle esigenze. Il locale che ospiterà l’iniziativa sorge al pian terreno dell’ex scuola Marconi ed è sato messo a disposizione del Comune. Oltre a ciò, l’ente si impegna a fornire il personale, che sarà reperito tra i volontari del servizio civile. Il Lions, invece, si occuperà dell’approvigionamento.

"La formica solidale – sono le parole di Anna Maria Recchi, presidentessa del Lions Club Host – è molto più di un luogo distribuzione, è un vero e proprio simbolo di speranza, un presidio di umanità dove il valore della persona viene prima di tutto. Qui la solidarietà si fa concreta. Inoltre, questo progetto dimostra che fare rete fa anche la differenza". "Il market “La formica“ – ha aggiunto la sindaca Lorella Cardinali – potenzia la serie di aiuti che il Comune già mette in campo per i nuclei familiari più fragili, in un momento in cui il costo della vita grava su di loro".

Mancano gli ultimi dettagli, poi il servizio sarà regolarmente avviato. "Il personale dei servizi sociali comunali – ha affermato il vicesindaco Stefania Lufrano – ha svolto e sta svolgendo un lavoro encomiabile per quanto riguarda l’individuazione dei nuclei familiari da aiutare. Iniziative come queste non servono solo a distribuire dei prodotti, ma anche e soprattutto per instaurare delle relazioni, parlare, conoscersi, ascoltare le necessità e le problematiche di ognuno". Partecipi al momento delle firme anche l’assessore Filippo D’Alterio, Alessandro Montemarà, Roberto Giannoni e Mario Corvatta del Lions Club Host.

Francesco Rossetti