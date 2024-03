Apre la mostra sulle bici antiche

Sarà inaugurato oggi alle 16,30 a Montefano il "Ciclo Museo" all’interno della Casa delle Associazioni in via Matteotti dove è stata allestita una mostra permanente di bicicletto storiche che sono appartenute a cittadini montefanesi e non solo, recuperate e restaurate da Sandro Braconi. In occasione dell’inaugurazione sarà sottoscritta l’adesione del Comune di Montefano al protocollo d’intesa "Noi Marche", progetto di promozione turistica gestito da Miconi srl e promosso da alcuni Comuni marchigiani – sotto l’egida della Regione Marche – che comprende al suo interno "NoiMarcheBikeLife".

L’evento "quando i mestieri si muovevano in bicicletta" promosso dall’amministrazione comunale e dall’associazione culturale "La Rondinella". Il pomeriggio sarà allietato da un buffet e dalla musica