Apre le porte il market solidale

A Urbisaglia ha aperto i battenti un nuovo punto di riferimento per le famiglie in difficoltà.

Si tratta del market solidale La Formica, nato dalla collaborazione tra il Comune, la parrocchia San Lorenzo e il Lions Club Macerata Sferisterio. Un progetto che mira a fornire un aiuto concreto a chi ne ha bisogno. "Il market solidale si propone come luogo accogliente dove le persone in difficoltà possono trovare generi alimentari e beni di prima necessità, ma anche un sostegno morale e un punto di ascolto – spiega il sindaco Riccardo Natalini –. Vogliamo che questo market sia un luogo dove la dignità della persona sia sempre al primo posto. La vera solidarietà non è assistenzialismo, ma capacità di restituire autonomia e responsabilità alle persone". Ieri mattina c’è stato il taglio (nella foto) del nastro in piazza Salvia, alla presenza della presidente del Lions Club Macerata Sferisterio Graziella Calamita e del governatore del distretto 108A Mario Boccaccini.